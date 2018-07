Carro atropela pedestre e pega fogo na zona sul de SP

Ele foi levado para o Hospital São Paulo, mas acabou morrendo. O carro só parou 300 metros depois do local do acidente. O impacto provocou uma pane elétrica e, na sequência, um incêndio no veículo, que foi totalmente destruído pelas chamas.

O motorista do Ford Fiesta disse aos policiais militares que atenderam a ocorrência que o carro apresentou problemas no freio e na embreagem. Ele foi indiciado por homicídio culposo, sem intenção de matar, no plantão do 27º Distrito Policial, do Campo Belo.