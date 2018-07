Carro bate em árvore e deixa 4 feridos na Marginal Tietê Quatro pessoas ficaram gravemente feridas na noite deste domingo após o veículo onde estavam bater em uma árvore do canteiro central entre as pistas local e expressa da Marginal do Rio Tietê. Segundo informações iniciais do Centro de Operações dos Bombeiros (Cobom), por volta das 19h30 o veículo seguia na direção da Rodovia Castelo Branco quando perdeu o controle e bateu na árvore, na altura da Ponte da Casa Verde. Duas pessoas foram levadas ao Hospital das Clínicas e outras duas para o Hospital do Mandaqui. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o veículo foi removido para o canteiro e não atrapalha o tráfego na região.