Carro bate em capivara, capota e família morre em SP

O acidente aconteceu no km 269, no município de Taquarivaí. Conforme informações da Polícia Rodoviária Estadual, o motorista disse que a capivara adulta atravessava a estrada e ele não conseguiu desviar o veículo do animal. O impacto com o animal fez com que o carro se desgovernasse, caindo na ribanceira. Os corpos de Lucia Helena Juliana Abel da Silva, esposa de Laércio, Benedita Juliana Abel da Silva e Alfredo da Silva, os pais dela, foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros e levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Itapeva. O condutor, ferido e em estado de choque, foi internado na Santa Casa da cidade, mas já recebeu alta.

Em janeiro deste ano, sete pessoas morreram e três ficaram gravemente feridas após uma colisão entre dois carros na rodovia Wilson Finardi, em Araras. Um dos carros ficou sem controle e invadiu a pista contrária depois de atropelar uma capivara.