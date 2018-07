Carro bate em ponto de ônibus e capota em São Paulo Um Honda Fit capotou no início desta madrugada, na Avenida Santo Amaro, próximo à Avenida Cotovia, em Moema, na zona sul de São Paulo. O carro chegou a bater contra um ponto de ônibus, mas ninguém estava no local. As duas mulheres ocupantes do veículo não se feriram.