Carro bate em poste, 1 morre e 3 ficam feridos em SP Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas, todas em estado grave, por volta da 1h45 de hoje, após um Fiat Palio prata atingir violentamente um poste na altura do número 230 da pista sentido Lapa da Avenida Francisco Matarazzo, na Água Branca, zona oeste de São Paulo. Os bombeiros encaminharam para o Hospital das Clínicas (HC) o motorista Eduardo João dos Santos e um dos passageiros, Claudemiro de Oliveira Nunes, os dois de 25 anos. Um segundo passageiro, Celso Carlos da Silva, de 19 anos, foi levado para a Santa Casa de Misericórdia. O passageiro da frente, de aproximadamente 28 anos, ainda não identificado, morreu no local. Não se sabe ainda o que levou o motorista a perder o controle do carro. O acidente foi registrado no 23º Distrito Policial (DP), de Perdizes. Até as 3h30, os policiais civis não haviam concluído a perícia no local. Das três faixas de rolamento da avenida naquele trecho, foi liberada para o tráfego apenas a do corredor de ônibus.