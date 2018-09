Carro bate, invade banco e fere 2 no centro de SP Um carro colidiu contra outro veículo, invadiu uma agência bancária do Bradesco e deixou duas pessoas feridas na região central de São Paulo. O acidente ocorreu nesta tarde na Avenida Celso Garcia com a Rua Doutor Ricardo Gonçalves, no Brás. O Corpo de Bombeiros não soube informar o estado de saúde das vítimas nem se elas estavam no carro ou se eram pedestres.