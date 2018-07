Carro-bomba do Al Shabaab mata quatro somalis em ataque a comboio da ONU

O Al Shabaab, grupo islamista ligado à Al Qaeda, assumiu a responsabilidade pelo atentado.

O grupo, que busca derrubar o governo de Mogadíscio apoiado pelo Ocidente e impor sua versão da lei islâmica, danificou um veículo da ONU, mas não matou nenhum funcionário da organização, disse um porta-voz para a missão da ONU na Somália, Aleem Siddique.

A polícia somali disse que quatro somalis morreram, incluindo um policial e dois guarda-costas trabalhando para um prestador de serviço. Outras treze pessoas ficaram feridas.

Os ataques na Somália se intensificaram nas últimas semanas, mostrando a persistência da ameaça do Al Shabaab após tropas de paz terem expulsado o grupo da capital em 2011. Autoridades disseram que os islamistas ainda controlam faixas do interior do país e mantêm assentamentos a partir dos quais lançam ataques.

O porta-voz para operações militares do Al Shabaab, Sheikh Abdiasis Abu Musab, disse em comunicado que a bomba teve como alvo "um comboio de mercenários estrangeiros e seus aliados apóstatas".

A segurança ao redor do aeroporto foi intensificada após ataque, mas as operações no aeroporto não foram afetadas, disse a equipe de comunicação do primeiro-ministro por meio do Twitter.