Carro-bomba explode na Somália e Al Shabaab assume autoria

A explosão, que provocou tiroteio em Mogadíscio, foi a mais recente de uma onda de ataques a bomba no país, cujo governo apoiado pela Organização das Nações Unidas luta para proteger a cidade dos rebeldes islâmicos ligados à Al Qaeda.

"Estávamos por trás da explosão do carro. Estávamos mirando as forças de segurança", disse à Reuters o xeique Abdiasis Abu Musab, um porta-voz para as operações militares da Al Shabaab.

O incidente ocorreu no movimentado distrito administrativo de Mogadíscio. A polícia disse que quatro suspeitos foram detidos e que estava investigando outro veículo suspeito na cidade.