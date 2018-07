Carro-bomba mata 12 pessoas em Bagdá

O Iraque está se prevendo para mais ataques contra xiitas, que estão se preparando para o festival religioso de Ashura, um evento que define o xiismo e seu rompimento com o islamismo sunita.

Nas mesquitas e santuários em todo o Iraque, milhões de xiitas são esperados para a comemoração religiosa do assassinato de Hussein, neto do profeta Maomé, na batalha de Kerbala no ano 680 D.C.

O nível de violência este ano pode ser especialmente alto por causa da presença de militantes do Estado Islâmico no Iraque. O grupo ultrarradical acredita que os xiitas são infiéis e que merecem ser mortos.