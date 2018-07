Carro cai de ponte no Rio São Francisco e 3 morrem

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), chovia forte na hora do acidente. David, sua esposa Juliana Stevanato da Silva Bossi, de 28 anos, e sua filha Isabella Stevenato Bossi, de 1 ano e seis meses, morreram, provavelmente afogados. Com as chuvas que caem na região, a equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros encontrou dificuldades no resgate dos corpos que estavam presos no veículo.

A PRF fez a sinalização da rodovia, que em alguns momentos ficou parcialmente fechada, com trânsito em meia pista, e chegou a fechar totalmente para a retirada do veículo do fundo do rio. David, que era professor universitário, vinha de Aracaju, onde foi conhecer com a família a Universidade Federal de Sergipe, de acordo com a PRF.