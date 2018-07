Carro cai em córrego após perseguição policial em SP Um Fox vermelho caiu hoje no Córrego Igaraçu, na Vila Simoni, região do Itaim Paulista, na zona leste de São Paulo, quando os ocupantes fugiam, em alta velocidade, da Força Tática do 29º Batalhão da Polícia Militar (PM). Chamados no início da noite de hoje para averiguar um caso de roubo de carga no bairro, policiais da Força Tática foram surpreendidos por dois automóveis que fugiram do local com vários ocupantes. O Fox seguiu em alta velocidade pela Rua Maria Lazzari e entrou numa travessa de terra, mas poucos metros adiante caiu no córrego. Foram presos dois acusados em seguida e outros fugiram, um deles por meio da tubulação do esgoto. Um forte esquema policial foi montado na região e, pouco depois, mais um dos fugitivos foi apanhado, mas a polícia não conseguiu localizar o que entrou na rede de esgoto e desapareceu. O outro veículo que também teria fugido à chegada policial era de cor azul, mas a polícia não soube informar a marca e modelo. O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar o Fox das águas do córrego. Seguiram para o local dois carros dos bombeiros, mas seria necessário uso de um equipamento próprio, uma vez que há um barranco de encosta íngreme, com quase 3 metros de profundidade. Os três detidos foram levados à delegacia do Itaim Paulista (50º Distrito Policial). Os suspeitos nos dois carros dariam cobertura para integrantes da quadrilha que abordava caminhões para roubar a carga.