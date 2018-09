Carro cai em córrego e 2 morrem durante chuva em SP

Segundo testemunhas, às 21 horas o Monza prata ocupado pelas vítimas trafegava pela Rua Delfino Facchina quando os moradores gritaram para o motorista não prosseguir, pois o córrego havia transbordado. O condutor continuou e logo em seguida o veículo foi arrastado pelas águas do Zavuvus. O casal morreu.

Segundo o vendedor Sérgio Augusto Oliveira, de 36 anos, morador do bairro, choveu forte por 40 minutos na região, causando uma série de estragos. "Muitas casas ficaram alagadas e os moradores perderam quase tudo. Algumas pessoas tiveram de sair pelo telhado das casas. Em outros imóveis, a força da água quebrou as paredes."

As mortes de ontem não foram as primeiras causadas pelo transbordamento do Zavuvus neste ano. Em fevereiro, Jeovanice Marques de Carvalho, de 52 anos, morreu afogada dentro de casa, na Rua Jorge Rubens Neiva de Camargo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.