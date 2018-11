Carro cai em cratera aberta pela chuva em São Paulo Um carro caiu, na noite de ontem, dentro de uma cratera causada pelas chuvas, no cruzamento da Rua Daniel Klein com a Rua Gonçalo Fernandes, próximo à estrada do M'' Boi, na zona sul de São Paulo. O motorista não se feriu no acidente, segundo o Corpo de Bombeiros.