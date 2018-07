Valdemar Barbosa Alves, de 79 anos, Carmo Borges da Silva, de 43, e Antônio Marcos Teodoro dos Santos, de 34, que dirigia, morreram no momento do acidente. José Milton Pereira da Silva, de 39 anos, sobreviveu, saiu do veículo e ainda conseguiu acionar o Corpo de Bombeiros. Após atendimento médico, José Milton da Silva foi liberado. As causas do acidente são investigadas.