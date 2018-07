Carro capota, cai em córrego e deixa 1 morto em Osasco

Conforme informações da Secretaria de Segurança Pública do Estado, o motorista de um Ford Fiesta preto perdeu o controle do veículo, que capotou e caiu dentro de um córrego. O veículo estava com cinco pessoas e um dos passageiros, de 24 anos, morreu no local.

Um dos passageiros que estava no banco ao lado do motorista, segundo a polícia, conseguiu sair do carro pelo vidro dianteiro e abriu a porta para liberar as outras pessoas que estavam presas. O grupo teria tentado retirar o corpo do colega de dentro do veículo, mas de acordo com depoimentos, ele estava preso.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para o resgate das vítimas, e de acordo com os agentes, duas delas foram levadas ao Hospital Tatuapé e as outras duas para o Hospital Geral de Guarulhos.

O motorista do veículo capotado foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para fazer exame de dosagem alcoólica e exames de corpo de delito às vítimas.

O caso foi registrado no 10º Distrito Policial como capotamento, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e homicídio culposo na direção de veículo automotor.