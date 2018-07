Carro capota e atropela pedestre na Raposo Tavares Uma mulher morreu atropelada no começo da manhã de hoje na Rodovia Raposo Tavares, região de Cotia, na Grande São Paulo. Segundo informações preliminares do Departamento de Estradas e Rodagem (DER), o motorista de um Honda Civic perdeu o controle do veículo, que capotou na altura do km 27 da via, sentido interior, atingindo uma pedestre, que morreu no local.