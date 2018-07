Carro capota e congestiona Marginal pinheiros Um carro capotou na pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, na altura da raia olímpica, às 14h30 deste domingo. O motorista, que está sozinho no veículo, teria passado mal antes do acidente. Há interdições na via e o excesso de veículos ocupa 4,5 km da Marginal.