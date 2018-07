Carro capota e fere oito pessoas na zona leste de São Paulo

Segundo a PM, o motorista dirigia no sentido Rodovia Ayrton Senna, quando perdeu o controle do carro por volta das 5h50. Após capotar o veículo, ele atingiu as vítimas que estavam na calçada. Sete delas teriam sofrido apenas escoriações. Uma, em estado grave, foi encaminhada para o Hospital das Clínicas.

Ainda não há informações sobre o motorista do veículo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, duas pessoas foram levadas ao pronto-socorro do Tatuapé, também na zona leste, e outra para o de Santana, na zona norte. O caso foi registrado no 31º Distrito Policial (Vila Carrão).