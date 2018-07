Carro capota e pega fogo após perseguição policial

Os policiais militares encontraram o carro na Rua Brigadeiro Luís Antônio e iniciaram perseguição. Embaixo do Elevado Presidente Costa e Silva, os suspeitos perderam o controle do veículo e frearam bruscamente.

O Ideia derrapou, bateu em uma pilastra, capotou e parou em uma segunda pilastra. Os ocupantes saíram do veículo antes do incêndio ter início. Dois deles conseguiram escapar, correndo. O terceiro acabou detido pelos policiais. O caso foi registrado no 78º Distrito Policial.