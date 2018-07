Carro com 10 pessoas capota e cai em córrego em SP Dez pessoas ficaram feridas, entre elas crianças, algumas de colo, por volta das 22h45 de ontem, quando um Corsa preto subiu no guardrail, capotar e cair em um córrego localizado à margem da alça de acesso à Avenida Santos Dumont pela pista sentido capital da Rodovia Ayrton Senna, no quilômetro 22, região de Cumbica, em Guarulhos, no limite com o bairro de Ermelino Matarazzo, na zona leste de São Paulo.