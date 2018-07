Carro com apenas 15 exemplares custa US$ 1,8 milhão

Um dos carros mais caros do mundo, o Zenvo, terá apenas 15 exemplares fabricados no mundo todo e o preço deve alcançar US$ 1,8 milhão.

"Para os Estados Unidos serão enviados carros com 1250 cavalos de potência e o câmbio é de carro de Fórmula 1. Para o resto do mundo, a versão será com um pouco mais de 1.100 cavalos e transmissão manual", afirmou Bobby Khan, presidente da Emporio Motor Group, revendedora do Zenvo nos Estados Unidos.

Todos os 15 exemplares do carro serão feitos à mão na Dinamarca.

Os futuros donos poderão escolher a cor do carro, o tipo de couro usado no interior e o tipo de pneu.

O motor é um V8 que alcança a velocidade máxima de 375 quilômetros por hora.

Os clientes terão que esperar oito meses até que seu exemplar do Zenvo seja construído e entregue.