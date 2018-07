Carro com fogos de artifícios pega fogo em MG Uma pessoa morreu e duas ficaram gravemente feridas na madrugada deste sábado, 11, após o veículo onde estavam pegar fogo, na Rodovia 135, em Bocaiúva, Minas Gerais. Por volta da 1 hora, a carga de fogos de artifício que estava sendo transportada pelo Ford Ranger, com placas de Montes Claros, se incendiou espontaneamente na pista, atingindo o veículo que também pegou fogo, na altura do km 391 da rodovia. O motorista Bruno Correia Mota Neto, de 20 anos, morreu no local. Vinícius Silva Pereira, de 24 anos, e Gerson Antonio Neto, de 53 anos, tiveram ferimentos graves e foram levados para a Santa Casa de Montes Claros.