Carro com produto radioativo é encontrado no Rio Uma denúncia anônima na madrugada de hoje levou a Polícia Militar do Rio até o local onde estava o carro roubado com uma carga radioativa. O veículo foi encontrado por volta das 0h30 no bairro de Cordovil, na zona norte da capital fluminense. O Selênio 75, produto radioativo e altamente perigoso, foi encontrado intacto na caixa metálica localizada no porta-malas do veículo.