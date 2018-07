Carro com R$ 132 mil em multas é apreendido no Paraná Policiais militares apreenderam ontem um veículo com quase R$ 132 mil em multas em Curitiba, no Paraná. A apreensão do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) faz parte da Operação Centavos, cujo objetivo é retirar das ruas carros com grandes débitos junto ao Estado.