Carro da Imperatriz mostra a sociedade de Ramos O carro O Sarau, da Imperatriz Leopoldinense, mostra a sociedade que chegou a Ramos, no Rio. A ala Gentil Homem Banhista veio em clima de praia. Os fantasiados exibem maiôs de época, em peça única e listrados, segurando um guarda-sol azul e amarelo. A ala mirim também lembra os banhistas: as meninas, com bolas de plástico; os meninos, de boia.