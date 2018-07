Carro da PM bate em perseguição na avenida Paulista Uma viatura da Polícia Militar colidiu com um carro e se chocou com uma banca de jornal por volta das 2h30 da madrugada desta terça-feira, na Avenida Paulista, próximo ao cruzamento com a Rua Bela Cintra, no sentido Paraíso, em São Paulo. Três pessoas ficaram feridas.