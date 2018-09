A assessoria da PM não informou se o acidente ocorreu em razão de uma perseguição nem confirmou se as pessoas feridas eram policiais. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) afirmou que a rua estava interditada, por volta das 10h30, no sentido centro, mas que, por ser uma área residencial, a interdição não causa lentidão no local.