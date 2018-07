Carro da PM é alvo de granada em túnel no Rio

Uma viatura da Polícia Militar do Rio de Janeiro sofreu, na madrugada deste domingo, 29, um atentado com uma granada. O veículo estava estacionado na entrada do Túnel Rebouças, na zona norte da cidade, no bairro do Rio Comprido. A explosão não deixou feridos e o policiamento foi mantido no local. As causas da ação estão sendo investigadas. Policiais desconfiam que a ação tenha sido uma represália de traficantes da comunidade Paula Ramos, localizada sobre a encosta do Túnel Rebouças. No fim da noite de ontem, um suspeito armado foi morto durante uma operação de policiais militares das Rondas Ostensivas Nazareth Cerqueira (Ronac) na favela.