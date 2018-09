Carro de advogada foi jogado na represa, diz testemunha

O comerciante pescava a cerca de 100 metros do ponto onde o carro da advogada fora retirado na quinta-feira passada. "Ele viu um carro descendo em velocidade normal com os faróis acesos e parou na beira da represa. Ele continuou pescando", contou o delegado Antônio Olim, do DHPP. O comerciante ouviu, então, dois gritos de "ai". Um homem de roupas escuras saiu pela porta do motorista e foi até a traseira. "O carro certamente deve ter sido empurrado e foi para a água. De 2 a 3 minutos depois o Fit afundou", disse Olim.

O criminoso desapareceu. "Não apareceu nenhum carro e nenhuma pessoa para levá-lo." Apesar da cena, o comerciante estendeu a pescaria até as 21 horas. Na sexta-feira seguinte, enquanto cortava o cabelo próximo da casa de Mércia, em Guarulhos, ele contou ao cabeleireiro o que vira. Os dois ligaram para o Disque-Denúncia e foram orientados a procurar o DHPP.

Com a repercussão do caso, o cabeleireiro procurou Makoto Nakashima, o pai da vítima. Dias depois, a testemunha acompanhou a família até a represa e mostrou onde viu o carro afundar. "Em momento algum, eles vieram nos avisar", afirmou Olim. "Se ele tivesse sido trazido antes, estaríamos bem mais adiantados." O corpo de Mércia foi encontrado na sexta-feira.

O delegado disse que a testemunha não tem como confirmar se o homem na represa era Mizael Bispo de Souza, de 40 anos, ex-namorado da advogada, o principal suspeito. Advogado e ex-PM, Bispo foi sócio de Mércia. Namoraram e, no ano passado, separaram-se. Desde então, ele tentava reatar o namoro. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.