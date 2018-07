Carro de equipe de reportagem é metralhado em Salvador (BA)

SALVADOR - Um veículo de reportagem da TV Aratu, afiliada do SBT na Bahia, foi alvo de seis tiros, no início da tarde desta quinta-feira, 30, no bairro periférico de Pirajá, em Salvador.

Segundo informações tanto da emissora quanto da Polícia Militar, o ataque ocorreu às 12h40, quando o veículo estava estacionado e sem ocupantes. Não houve feridos.

O caso foi registrado na 4ª Delegacia, onde as investigações são conduzidas.

Uma equipe da rede havia ido ao bairro para apurar o incêndio criminoso a um ônibus coletivo na região, na noite anterior. Segundo informações da polícia, a ação pode ter sido represália contra a morte de dois traficantes de drogas do bairro, na noite de terça-feira, 28.