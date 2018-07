Carro de luxo, sonho realizado

Com 30 anos e pai de três filhos, o empresário, formado em administração, diz que, nos últimos anos, apenas melhorou seu padrão de vida. Hoje, ele e a mulher moram em uma casa confortável e sua família viaja pelo menos duas vezes por ano para Portugal ou para Alemanha. Seu filho mais velho estuda em colégio germânico, no Rio.

"Eu quase nunca viajo para o exterior. Não tenho tempo. A grande diferença na minha vida hoje é que eu trabalho mais", brinca. Leonardo Enes também acalenta a ideia de ter uma lancha, mas, mais uma vez, diz que o impeditivo é a falta de tempo.

Ele integra o grupo do topo da pirâmide, mas acabou sendo fortemente beneficiado pelo alargamento da Classe C. Em 2004, quando tinha apenas 24 anos, ele e o pai compraram terrenos em Campo Grande, bairro de classe média baixa, na zona oeste do Rio de Janeiro. Além desse projeto de construção - hoje dentro do programa Minha Casa, Minha Vida -, a Enes levantou edifícios na Tijuca e em Jacarepaguá, nas zonas norte e oeste do Rio, de olho nessas classes ascendentes.

Fornecendo para esse público, o faturamento de sua empresa tem aumentado de forma galopante. De R$ 15 milhões em 2008, passou para R$ 33 milhões no ano passado e pode chegar aos R$ 60 milhões este ano: "Pode parecer incrível, mas ganhamos durante a crise. Hoje todo o dinheiro que ganho acabo investindo na minha empresa."