Carro de repórter búlgaro é alvo de bomba dias antes de eleição Uma bomba destruiu o carro de um popular jornalista búlgaro na noite de quinta-feira na capital do país, Sófia, coincidindo com a visita do presidente da Comissão Europeia, José Manuel Barroso, e três membros da comissão na Bulgária, disse a polícia.