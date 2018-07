O delegado titular da 61ª DP de Xerém, Mário Arruda, informou que a perícia realizada pela Polícia Civil no veículo Mercedes Mclaren de Thor teve como objetivo confirmar a velocidade na qual o veículo se encontrava no momento da colisão. Foram realizadas diversas medições no interior e exterior do carro e o laudo deve ficar pronto no prazo de 15 a 30 dias.