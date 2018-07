Carro desgovernado vai parar no rio Tamanduateí, em SP Uma motorista de 23 anos perdeu o controle do carro, no início desta madrugada, quando seguia pela Avenida Cruzeiro do Sul, no sentido Ipiranga, em São Paulo. O automóvel desgovernado foi parar no rio Tamanduateí. A vítima, com ferimentos leves, foi encaminhada pelos bombeiros ao hospital.