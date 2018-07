Carro despenca de ponte no rio Sorocaba Um automóvel Fiesta despencou de uma ponte na rua XV de Novembro e caiu no rio Sorocaba, na região central da cidade, hoje, às 6h30. Embora o rio tenha pouca profundidade no local, o carro ficou coberto pelas águas. A mulher que dirigia o automóvel foi salva por outros motoristas. Seu acompanhante ficou preso no interior do veículo e foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros. Levado ao Hospital Regional, permanecia internado no final da tarde. A motorista também foi para o pronto-socorro, mas deixou o local antes de ser atendida. Policiais do 3º Distrito Policial não tinham conseguido localizá-la até as 17h30. Os bombeiros encontraram uma garrafa de vinho vazia no interior do automóvel.