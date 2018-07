Carro é alvejado por 30 tiros em Goiás e 3 ficam feridos Um carro foi atingido por aproximadamente 30 tiros de arma de fogo por um grupo na madrugada deste sábado, próximo ao Conjunto Anhanguera, em Aparecida de Goiânia, Goiás. Havia seis pessoas no carro no momento do ataque.