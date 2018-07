Carro é arrastado por tufão no Japão

Um forte tufão atingiu o Japão neste domingo, deixando ao menos 50 pessoas feridas e milhares de pessoas sem energia elétrica.

Os ventos provocados pelo tufão Jelawat chegaram a 144 quilômetros por hora, segundo a agência meteorológica do Japão.

Dezenas de trens foram suspensos no domingo em regiões costeiras próximas a Tóquio, e cerca de 300 voos domésticos foram cancelados.

Na ilha de Okinawa, no sul do país, imagens captadas por um cinegrafista amador na base militar americana mostram um carro sendo arrastado em um estacionamento pela força do vento.

A previsão era de que o tufão chegasse à região de Tóquio na noite deste domingo.

Até 50 centímetros de chuvas são esperados na região central do Japão nesta segunda-feira.