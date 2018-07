Carro elétrico terá ruído artificial

Depois de anos tentando fazer os carros soarem como se estivessem planando no ar, os engenheiros consideram agora maneiras de trazer o barulho de volta. Eles estão tentando tornar alguns carros - aqueles modelos híbrido silenciosos - mais audíveis.

Mas como? Uma equipe de engenheiros encarregada do desenvolvimento do Leaf - carro elétrico da Nissan com lançamento previsto para o ano que vem, pioneiro na corrida em busca do modelo elétrico mais adequado para o mercado de massa - apresentou recentemente para funcionários do governo e grupos de discussão suas ideias de ruídos artificiais.

Quem sabe o efeito número 22? Melodia número 39? Talvez um ruído futurista como o das aeronaves do filme "Blade Runner - O Caçador de Androides"? Conforme os híbridos ganham espaço e grandes montadoras como a Nissan e a GM se preparam para lançar veículos movidos a bateria elétrica no ano que vem, algumas montadoras tentam atender à preocupação surgida nos EUA e no Japão diante da possibilidade de estes veículos quase silenciosos representarem uma ameaça aos pedestres.

Numa reunião realizada este mês, a Nissan apresentou o efeito sonoro, a melodia e o ruído futurista para a Administração Nacional de Segurança no Tráfego das Estradas (NHTSA), órgão que reuniu recentemente provas do risco à segurança representado pelos veículos.

Comissões reguladoras nos EUA e no Japão estudam queixas a respeito dos carros, e o Congresso avalia a implementação de uma medida exigindo que os veículos emitam alertas "não visuais" aos pedestres.

"Estamos estudando ruídos artificiais que possam eventualmente ser acrescentados ao veículo", disse Scott Becker, vice-presidente sênior da Nissan.

Mas a indústria nascente está dividida em relação ao acréscimo de ruídos de segurança aos carros silenciosos e, caso decidam implementá-los, falta definir quais seriam tais ruídos.

"Francamente, estamos há 30 anos trabalhando para tornar os carros mais silenciosos - e nunca pensamos que eles pudessem se tornar silenciosos demais", disse Robert Strassburger, vice-presidente de segurança veicular na Aliança de Fabricantes de Automóveis, um grupo de indústrias que tenta responder a essas preocupações.

Mas agora "esses veículos podem ser difíceis de detectar". Os veículos híbridos costumam funcionar impulsionados por silenciosos motores elétricos abastecidos por baterias quando estão parados ou se movimentando em baixas velocidades. Quando atingem velocidades mais altas, são acionados os motores de combustão interna, mais barulhentos.

A Toyota, fabricante do popular modelo híbrido Prius, um carro pequeno que se move muito silenciosamente quando em baixas velocidades, não acrescentou ruídos artificiais ao seu produto. Carros como o Roadster, da Tesla, o Leaf, da Nissan, e o Volt, da GM - todos movidos a baterias de energia elétrica - podem se mostrar ainda mais silenciosos.

Funcionários da Tesla dizem não ter intenção de implementar "ruídos falsos". A empresa já fabrica o Roadster, modelo elétrico que custa US$ 109 mil, um produto de luxo que desfruta de grande popularidade entre célebres fregueses preocupados com o meio ambiente.

"Vendemos mais de 700 carros, e nossos fregueses afirmam que o relativo silêncio da tração elétrica é um dos aspectos mais atraentes do modelo", disse a porta-voz da Tesla, Rachel Konrad. "Graças à ampla adoção dos veículos elétricos, todos nós desfrutaremos de níveis muito menores de poluição auditiva no futuro." São poucas as provas da ameaça representada pelo aumento nas vendas de veículos híbridos, em parte porque o fenômeno é novo e os carros híbridos representam apenas uma pequena fração dos mais de 230 milhões de veículos atualmente nas estradas, disseram funcionários do sistema de transportes.

Mas um estudo ainda não publicado realizado pela NHTSA investigando acidentes em 12 Estados compara a proporção de acidentes envolvendo alguns veículos híbridos à proporção de acidentes envolvendo carros movidos por motores de combustão interna.

Cobrindo mais de 8 mil veículos híbridos elétricos e quase 600 mil veículos abastecidos por gasolina, a análise sugere que durante certas manobras de baixa velocidade - como as balizas e a marcha ré - os veículos híbridos apresentam uma possibilidade 50% maior de se envolverem em acidentes com pedestres, disse Ronald Medford, vice-administrador interino da NHTSA.

"Sabemos que os pedestres portadores de deficiência visual dependem muito do barulho dos veículos como forma de determinar o momento mais seguro para atravessar uma rua", disse Medford. "Mas todos nós somos suscetíveis." O problema potencial ocorre em velocidades inferiores a 25 km/h, nas quais os veículos híbridos e elétricos são de um silêncio impressionante. Nas velocidades mais altas, o atrito aerodinâmico e o contato dos pneus com o solo fazem do carro elétrico quase tão barulhento quanto seus equivalentes movidos a gasolina.