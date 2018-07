Carro em fuga bate em outros 13 na China

Câmeras de segurança captaram as imagens de um motorista em fuga da polícia no sul da China que se chocou com outros 13 carros, além de atropelar um motociclista e guardas de trânsito.

O carro roubado é visto forçando a passagem entre outros veículos parados em um congestionamento, apesar do capô amassado e da fumaça que saía do motor.

O incidente ocorreu na cidade de Meizhou, na Província de Guangdong.

Segundo a mídia chinesa, o motorista foi finalmente preso e indiciado por roubo e por ameaçar a segurança pública.

