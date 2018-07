Carro emerge de espuma marinha e surpreende australianos

Um grupo de pessoas que estava diante de uma quantidade incomum de espuma do mar em uma rua em Nova Gales do Sul, na Austrália, foi pego de surpresa quando um carro emergiu.

A espuma é resultante de vários dias de violentas tempestades e invadiu ruas na região costeira.

O mau tempo que atingiu o país com muitas chuvas e vento forte levou espuma do mar para as cidades.

Imagens do carro foram extraídas do YouTube e são cortesia Mick Sino.