Carro explode e espalha maconha em rua de Londrina A explosão do tanque de combustível de uma picape, no fim da tarde de domingo, em Londrina, no norte do Paraná, levou a polícia a descobrir um carregamento de 107 quilos de maconha. Parte da droga estava dentro do próprio tanque de gás natural veicular (GNV) e o restante escondido em outras partes do carro, que teve perda total. A calçada próxima ao posto ficou forrada de maconha. O motorista do carro, Natanael de Freitas, de 45 anos, foi preso. Ninguém se feriu. De acordo com o delegado-chefe da Polícia Federal em Londrina, Evaristo Kuceki, a explosão ocorreu provavelmente em razão das alterações feitas no cilindro para que os pacotes de maconha fossem acondicionados dentro. Com a explosão, o cilindro foi arremessado de encontro a outro carro que estava parado no posto e, depois, atingiu um muro. "Se ele (Freitas) estivesse dentro do carro teria morrido", disse Kuceki. O motorista tentou fugir, mas foi preso por policiais militares, que o encontraram escondido perto de um chiqueiro de porcos. Ele disse à polícia que tinha assumido a direção do carro em Iporã, no noroeste do Paraná, com a missão de entregá-lo em São Paulo. O delegado afirmou que Freitas já foi condenado a 13 anos de prisão por assalto à mão armada. O inquérito será remetido à Justiça Estadual, em razão de, a princípio, não haver indícios de tráfico internacional.