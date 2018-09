Carro feito com impressão 3D é exibido no Canadá

Um carro produzido a partir de tecnologia de impressão em terceira dimensão, está sendo exibido no Canadá.

O carro ambientalmente correto Urbee utiliza motor elétrico, um motor extra movido a etanol e é capaz de fazer 85 quilômetros com um litro.

Apesar de o veículo estar sendo desenvolvido há anos, o carro completo nunca havia sido exibido antes.

Atualmente, só existe um carro Urbee, mas os fabricantes querem passar a produzir o veículo comercialmente a partir de 2014.

O carro foi construída a partir do processo conhecido como fabricação aditiva, através do qual um objeto tridimensional é criado por sucessivas camadas de material para formar objetos sólidos.

Atualmente, apenas a ''carroceria'' do carro é impressa, mas Kor conta esperar que outras partes do carro venham a ser produzidas por meio de impressão também no futuro

O carroceria foi produzida por uma empresa especializada em Minneapolis, nos Estados Unidos, chamada Stratasys, que produz impressoras em 3D.

O processo de impressão contribuiu para as credenciais ambientais do veículo, segundo Jim Kor, que coordenou a fabricação do automóvel.

''Só se coloca material onde se precisa. É um processo de adição de peças, construindo, essencialmente, uma 'molécula' de material por vez, sem promover qualquer desperdício, ao final do processo'', afirmou Kor, que exibiu o veículo durante o evento TEDxWinnipeg.

''Esse processo pode utilizar vários materiais e nosso objetivo é o de usar materiais inteiramente recicláveis'', acrescentou Kor.

Impressão

Normalmente, a impressão em terceira dimensão ou prototipagem é utilizada para criar protótipos de produtos.

O processo também é utilizado em variados ramos de produção, como joalheria, calçados, arquitetura, automotivo, aeroespacial e indústrias de desenvolvimento médico.

Além do mais, a impressão em terceira dimensão é cada vez mais utilizada para distribuir objetos sem que seja necessário transportá-los.

Entre as atividades que poderão se beneficiar desta tecnologia está a medicina, já que equipamentos e até mesmo próteses teriam potencial pare serem impressos.

''Esse processo poderá revolucionar a nossa maneira de fazer coisas. Seguramente, ele já mudou a minha forma de pensar a respeito do processo de produção'', afirmou Kor.

Miniatura x king size

Ele destacou que os mesmos arquivos de computador usados para criar protótipos em miniatura foram usados para fabricar a versão em tamanho normal.

Foi por esse motivo, afirmou, que ele já sabia de antemão que todas as peças da carroceria do Urbee iriam se encaixar perfeitamente.

O veículo conta com um desenho aerodinâmico e foi projetado para obter o máximo de eficiência com o mínimo de combustível e é capaz de alcançar velocidades que variam de 60 a 70 quilômetros por hora.

Além de carregar as baterias a partir do seu motor de bioetanol, ele pode também gerar energia elétrica a partir de painéis solares, potencialmente reduzindo o consumo de combustível a quase zero.

Os preços estimados para o Urbee variam entre US$ 10 mil (cerca de R$ 17 mil) e US$ 50 mil (cerca de R$ 85 mil). O valor definitivo do produto dependerá se ele atingir produção em massa.

''Este será o primeiro veículo prático, capaz de circular pelas estradas e que dependerá exclusivamente de energia renovável'', afirmou Jim Kor.

