Carro fica sem controle e cai na Baía de Guanabara, no Rio

Duas pessoas foram resgatadas na manhã deesta terça-feira, 23, após o veículo onde estavam sair da pista da Rodovia Niterói-Manilha e cair na Baía de Guanabara, no Rio. A motorista de um veículo de passeio, Nadja Arantes, de 36 anos, perdeu o controle do veículo enquanto trafegava pela rodovia na pista sentido Niterói. Ainda não há informações sobre o que causou o acidente. Funcionário do resgate observa veículo ser retirado da água Segundo a concessionária da via, Autopista Fluminense, o veículo despencou de uma altura de três metros, caindo na Baía e ficando com as rodas para cima. Um auxiliar de pista da concessionária que estava no local mergulhou e socorreu as vítimas. O passageiro, identificado como João Batista, de 66 anos, e Nadja foram levados para o Hospital Antônio Pedro, em estado de choque, mas com ferimentos leves, segundo a Autopista. O veículo foi periciado pela Polícia Rodoviária Federal e retirado do local durante esta tarde.