''Carro flex não é verde'' Embora leve vantagem ambiental no que diz respeito a emissões de CO2, o carro flex não é verde, afirma a pesquisadora do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo (IAG-USP) Maria de Fátima Andrade. Segundo ela, do ponto de vista ambiental, a denominação não passa de marketing ou uso de uma expressão "da moda".