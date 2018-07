Carro forte é roubado em Pirituba, em São Paulo

Conforme as informações da Polícia Militar, o motorista do carro forte estava amarrado a um artefato explosivo, mas o objeto era uma imitação e não oferecia risco letal. O homem, que não foi identificado, foi socorrido ao Pronto Socorro do Hospital Mandaqui.

De acordo com denúncias, a Polícia Militar foi informada de que os suspeitos estariam tentando abrir o carro forte com um maçarico. Ao chegar no local os agentes verificaram que nada foi roubado e nenhum suspeito visto ou identificado. A polícia faz buscas na região.