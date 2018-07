Carro-forte escapa de bandidos pela contramão da Castelo

Usando fuzil calibre 50, de uso reservado do Exército, os bandidos atiraram contra o veículo blindado para obrigá-lo a parar. Um dos disparos atingiu o para-brisa, mas o motorista não parou. Numa manobra rápida, ele fez o retorno usando as duas pistas e acelerou na contramão. O carro com os criminosos ainda o perseguiu por um trecho, mas também foi atingido pelos disparos dos seguranças e desistiu da perseguição.

Os ocupantes do carro-forte seguiram até Espírito Santo do Turvo, pedindo ajuda à Polícia Militar. A PM usou um helicóptero nas buscas, mas os bandidos não foram presos. O carro que eles usaram, um Volkswagen Jetta, foi encontrado em meio a um bambuzal na margem da Castelo, em Águas de Santa Bárbara. O veículo tinha sido roubado.

Recompensa

Na quinta-feira, pelo menos dez bandidos interceptaram dois carros-fortes da Prosegur na rodovia Adhemar de Barros, em Aguaí, região de Campinas. Os veículos foram explodidos com o uso de dinamite, mas a polícia tentou cercar o bando. No tiroteio, o cabo Alaor Branco Júnior, da Polícia Militar, foi atingido na cabeça e morreu. Os criminosos fugiram.

A Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo está oferecendo recompensa de R$ 30 mil para quem ajudar com informações que levem à identificação e à prisão dos criminosos. É a maior gratificação já oferecida pelo Programa de Recompensa do governo estadual, lançado em maio deste ano.