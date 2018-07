Carro invade bar e fere 9 em São José dos Campos-SP Nove pessoas ficaram feridas na noite de ontem após um carro invadir um bar no centro de São José dos Campos, no interior de São Paulo. O motorista perdeu o controle e o veículo bateu na porta do estabelecimento, que estava cheio de clientes. Ele foi levado para a delegacia e teve a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) apreendida. Embora ele negue, testemunhas contaram que o motorista estava embriagado e dirigindo em ziguezague.