Carro invade bloqueio de corrida e atropela 5 em SP

Após o atropelamento, o motorista foi detido pela Polícia Militar e encaminhado ao 36º Distrito Policial, de acordo com informações do Centro de Operações da Polícia Militar (Copom).

O atropelamento ocorreu na Avenida Pedro Álvares Cabral, sentido Pinheiros, perto do Obelisco. A região estava interditada para a realização da 20ª Maratona de Revezamento da Cidade de São Paulo.

Oito viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas para socorrer as vítimas. Uma delas foi encaminhada para o Pronto Socorro do Ibirapuera e outra para o Hospital Albert Einstein.