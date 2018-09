A motorista do carro disse à polícia que, por volta das 7h15, um motociclista avançou o sinal. Ela afirmou que tentou desviar, mas acabou atingindo a moto e invadindo a calçada, no cruzamento com a Avenida Santa Terezinha.

Cinco pessoas ficaram feridas, sendo três pedestres, o motociclista e a passageira do veículo. Todos foram levados para o Hospital Risoleta Tolentino Neves, na Região de Venda Nova.