Carro invade ensaio da Portela, mata um e fere 25

Segundo testemunhas no local, o carro era um Sedan branco. O motorista do fugiu sem prestar socorro. Uma explosão atingiu a estrada logo após a passagem do carro. As primeiras informações da Polícia apontam para bomba de fabricação caseira, mas testemunhas informaram tratar-se de uma granada.

Em entrevista ao site R7, o diretor de harmonia da Portela, Alex Fab, informou que o público aguardava o início do ensaio técnico, quando foi surpreendido pelo carro desgovernado. "Estamos todos muito assustados com o que aconteceu, não dá para acreditar. O ensaio ainda não tinha começado, as pessoas estavam aguardando e do nada apareceu esse carro, que estava em alta velocidade e foi atropelando todo mundo. A gente ainda não sabe quem lançou essa bomba. A comunidade está assustada", disse Fab

Em sua conta do twitter, a professora Daniele Wood, que estava no local no momento do atropelamento informou que motos tentaram perseguir o carro em fuga, após o atropelamento, sem sucesso. "Eu vi a hora que tentaram reanimar uma senhora", postou, referindo-se a idosa, não identificada pelos Bombeiros, que faleceu no acidente.

Os feridos foram encaminhados para hospitais Carlos Chagas e Getúlio Vargas, zona norte do Rio e Souza Aguiar, no Centro.